В Івано-Франківську прогриміли вибухи: туди летів "Шахед"

На території Івано-Франківської області чули вибухи Незадовго до цього у напрямку міста летів дрон-камікадзе.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Зауважимо, що на той момент на території області була оголошена повітряна тривога.

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В Івано-Франківську чули вибухи

О 13:32 на території Івано-Франківської області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про дрон-камікадзе типу "Шахед", який рухався у напрямку західних областей, зокрема й курсом на Івано-Франківськ.

Івано-Франківськ – ударний БпЛА у напрямку міста! Перебувайте в укриттях,

– йшлося у повідомленні.

Вже о 14:05 з'явилися перші повідомлення про вибухи у регіоні. "В Івано-Франківську чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", – повідомили журналісти. Станом на 14:20 жодної інформації від місцевої влади про ймовірні наслідки оприлюднено не було.

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Вже о 14:11 на території області пролунав відбій повітряної тривоги. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі повторного оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Що цьому передувало: на світанку ворог вже атакував область

Зранку голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла про наслідки атаки на її регіон. За її словами, на щастя, не зафіксовано руйнувань, а також немає постраждалих.

Вона також закликала мешканців не ігнорувати повітряні тривоги. Проста обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. Онищук також подякувала нашим оборонцям неба та усім, хто захищає Україну.

До слова, вибух також прогриміли на території Хмельницької та Київської областей. В останній, згідно з повідомленнями місцевої ОВА та Повітряних сил, працювали сили протиповітряної оборони.

До речі, вночі ворог завдав удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області. Також Росія атакувала 69 ударними БпЛА типу Shahed.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 72 повітряних цілей.