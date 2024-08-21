В Івано-Франківську прогриміли вибухи: туди летів "Шахед"
На території Івано-Франківської області чули вибухи Незадовго до цього у напрямку міста летів дрон-камікадзе.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Зауважимо, що на той момент на території області була оголошена повітряна тривога.
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В Івано-Франківську чули вибухи
О 13:32 на території Івано-Франківської області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про дрон-камікадзе типу "Шахед", який рухався у напрямку західних областей, зокрема й курсом на Івано-Франківськ.
Івано-Франківськ – ударний БпЛА у напрямку міста! Перебувайте в укриттях,
– йшлося у повідомленні.
Вже о 14:05 з'явилися перші повідомлення про вибухи у регіоні. "В Івано-Франківську чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", – повідомили журналісти. Станом на 14:20 жодної інформації від місцевої влади про ймовірні наслідки оприлюднено не було.
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Вже о 14:11 на території області пролунав відбій повітряної тривоги. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі повторного оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Що цьому передувало: на світанку ворог вже атакував область
- Зранку голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла про наслідки атаки на її регіон. За її словами, на щастя, не зафіксовано руйнувань, а також немає постраждалих.
- Вона також закликала мешканців не ігнорувати повітряні тривоги. Проста обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. Онищук також подякувала нашим оборонцям неба та усім, хто захищає Україну.
- До слова, вибух також прогриміли на території Хмельницької та Київської областей. В останній, згідно з повідомленнями місцевої ОВА та Повітряних сил, працювали сили протиповітряної оборони.
До речі, вночі ворог завдав удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області. Також Росія атакувала 69 ударними БпЛА типу Shahed.
Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 72 повітряних цілей.