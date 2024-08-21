В Івано-Франківську прогриміли вибухи: туди летів "Шахед"

21 серпня 2024, 14:07
Читать новость на русском
Автор: Маргарита Волошина

На території Івано-Франківської області чули вибухи Незадовго до цього у напрямку міста летів дрон-камікадзе.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Зауважимо, що на той момент на території області була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також Останній БпЛА летить в напрямку Івано-Франківська: Росія вже понад 10 годин атакує "Шахедами"

В Івано-Франківську чули вибухи

О 13:32 на території Івано-Франківської області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про дрон-камікадзе типу "Шахед", який рухався у напрямку західних областей, зокрема й курсом на Івано-Франківськ.

Івано-Франківськ – ударний БпЛА у напрямку міста! Перебувайте в укриттях,
– йшлося у повідомленні.

Вже о 14:05 з'явилися перші повідомлення про вибухи у регіоні. "В Івано-Франківську чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", – повідомили журналісти. Станом на 14:20 жодної інформації від місцевої влади про ймовірні наслідки оприлюднено не було.

Важливо! Оперативно про повітряні тривоги та вибухи в регіонах України читайте у нашому телеграм-каналі.

Вже о 14:11 на території області пролунав відбій повітряної тривоги. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі повторного оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Що цьому передувало: на світанку ворог вже атакував область

  • Зранку голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розповіла про наслідки атаки на її регіон. За її словами, на щастя, не зафіксовано руйнувань, а також немає постраждалих.
  • Вона також закликала мешканців не ігнорувати повітряні тривоги. Проста обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. Онищук також подякувала нашим оборонцям неба та усім, хто захищає Україну.
  • До слова, вибух також прогриміли на території Хмельницької та Київської областей. В останній, згідно з повідомленнями місцевої ОВА та Повітряних сил, працювали сили протиповітряної оборони.

До речі, вночі ворог завдав удару по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області. Також Росія атакувала 69 ударними БпЛА типу Shahed.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 72 повітряних цілей.