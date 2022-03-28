Франція, Греція і Туреччина планують запустити гумкоридор до Маріуполя

Маріуполь опинився у блокаді російських військових, черезщо фіксують гуманітарну катастрофу. Гуманітарний коридор до міста планують запустити Франція, Греція і Туреччина.

Макрон обговорив це з Путіним

Наразі в Маріуполі без води, їжі, тепла та інших засобів існування залишаються близько 170 тисяч людей. Через це Франція, Греція і Туреччина надіються розпочати гуманітарну місію.

До теми Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації з міста

Повідомляється, що евакуацію людей з Маріуполя хочуть розпочати в найближчі декілька днів.

За інформацією ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон начебто отримав згоду від глави РФ Володимира Путіна.

Франція, Греція і Туреччина певним чином мають зв'язок до врегулювання війни в Україні. Президент Франції Макрон чи не найбільше з усіх політиків намагається переконати Путіна зупинити вторгнення.

Натомість Туреччина надала майданчик для переговорів української та російських делегацій. Раніше в Туреччині зустрілися глави МЗС України та Росії.

Щодо Греції, то в Маріуполі проживає багато етнічних греків.

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