Франція, Греція і Туреччина планують запустити гумкоридор до Маріуполя
28 березня 2022 , 15:43Читать новость на русском
Джерело:France24.com
Маріуполь опинився у блокаді російських військових, черезщо фіксують гуманітарну катастрофу. Гуманітарний коридор до міста планують запустити Франція, Греція і Туреччина.
Макрон обговорив це з Путіним
Наразі в Маріуполі без води, їжі, тепла та інших засобів існування залишаються близько 170 тисяч людей. Через це Франція, Греція і Туреччина надіються розпочати гуманітарну місію.
До теми Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації з міста
Повідомляється, що евакуацію людей з Маріуполя хочуть розпочати в найближчі декілька днів.
За інформацією ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон начебто отримав згоду від глави РФ Володимира Путіна.
- Франція, Греція і Туреччина певним чином мають зв'язок до врегулювання війни в Україні. Президент Франції Макрон чи не найбільше з усіх політиків намагається переконати Путіна зупинити вторгнення.
- Натомість Туреччина надала майданчик для переговорів української та російських делегацій. Раніше в Туреччині зустрілися глави МЗС України та Росії.
- Щодо Греції, то в Маріуполі проживає багато етнічних греків.
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