В Україну прибула нова система залпового вогню від Франції

Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Вона вже прибула до України.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про це у своєму твіттері. Він наголосив, що ця реактивна система залпового вогню LRU допоможе нашим військовим стримувати та знешкоджувати ворога.

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Військова допомога від Франції

В Україну прибув 4-й брат з родини "Довгої руки" – LRU з Франції! Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном,

– написав Резніков.

Також Резніков висловив вдячність міністру збройних сил Себастьєну Лекорню, а також уряду та народу Франції.

Важлива допомога від Словаччини

29 листопада міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що країна передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Він зазначив, що Україна отримала допомогу на підставі угоди з Німеччиною. Він висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.

Також Швеція підтримує Україну економічно, політично та у військовому плані. Останній пакет допомоги допоможе пережити зиму та захиститися від ракетних ударів Росії.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем зазначив, що останній пакет допомоги – найбільший за всю історію. Він дає військову та гуманітарну допомогу на зиму. Це системи ППО. І це не останній внесок. Швеція також підтримає Grain from Ukraine.

Україна може вперше отримати від країн НАТО винищувачі. У НАТО розглядають передачу Україні радянських літаків класу МіГ-29 та більш сучасних винищувачів F-16.

LRU (Lance Roquette Unitaire) – це французька модернізація американської РСЗВ M270. Також є німецький варіант MARS II (Mittleres Artillerieraketensystem) і італійський – MLRS-I (MLRS Improved).

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