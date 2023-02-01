Франція передасть Україні радари ППО: наскільки ефективно захистять наше небо

Україна отримає від Франції радари для протиповітряної оборони Ground Master 200 (GM 200). Вони суттєво посилять можливості нашої ППО у боротьбі із ворожими літальними об'єктами.

Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що такого типу радарів нам потрібно якомога більше.

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Які об'єкти можуть фіксувати GM 200

Коваленко розповів, що радари Ground Master 200 застосовувалися у бойових діях. Це досить ефективний радар, який фіксує об'єкти та цілі як на дуже малих висотах, так і на максимальних – до 24 кілометрів, і навіть більше, незалежно від того, які погодні умови та навколишнє середовище.

Також, за його словами, ці радари мають можливість фіксації спостереження на відстані до 250 кілометрів, а використання їх у бойовому режимі – приблизно до 100 кілометрів.

Найголовніше те, що вони однаково ефективні як проти досить швидких об'єктів, цілей, так і повільних та малогабаритних,

– заявив Коваленко.

Тобто, пояснив він, GM200 однаково ефективні як проти винищувачів та крилатих ракет, так і проти БпЛА, особливо, якщо мовиться про дрони класу 1, тобто маленькі. Також у них досить швидка оновлюваність інформації – фактично приблизно до 1,5 секунди. Тож це дуже ефективна зброя.

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Радари GM 200 дуже ефективні проти дронів

Військово-політичний оглядач зауважив, що основна загроза для нас зараз – ракетні обстріли, а також використання російськими окупантами БпЛА Shahed-131, Shahed-136 та інших малогабаритних об'єктів.

Саме проти них вони максимально ефективні,

– наголосив Коваленко.

За його словами, питання лише в тім, у якій кількості їх передадуть Україні. Тому що нам нині такого типу радарів потрібно якомога більше.

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