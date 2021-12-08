Париж та Берлін підтримують ідею включення США до нормандського формату. У Москві наразі офіційних заяв щодо цього не робили.

Про позицію Франції та Німеччини щодо можливого розширення нормандського формату видання повідомляє з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ Росії.

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Підтримка включення США до нормандського формату

У відомстві держави-агресорки зазначили, що Франція та Німеччина підтримали включення США до нормандського формату. Однак наразі незрозуміло, як до цього ставиться Росія.

Заступник глави МЗС Олександр Грушко 8 грудня зазначив, що Москва не обговорює з Францією та Німеччиною включення США до переговорів нормандського формату.

Ні, з Францією та Німеччиною ми працюємо в нормандському форматі, який устоявся, і ми з цього виходимо,

– пояснив він.

Крім того, у Кремлі повідомили про відновлення постійного контакту зі США з українського питання.

Нормандський формат: коротко про головне

Остання зустріч у нормандському форматі лідерів Франції, Німеччини, України та Росії пройшла у грудні 2019 року в Парижі.

Тепер все залежить від російської сторони, офіційний Київ до перемовин готовий. Однак Москва щоразу відтерміновує зустріч.

Експосол України у США Валерій Чалий розповів, що Росія свого часу не пустила США у нормандський формат. Хоч завжди мовилось про залучення інших країн.

Натомість у Вашингтоні неодноразово наголошували, що зацікавлені в успіху нормандських переговорів, а тому готові надавати допомогу.

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