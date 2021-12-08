Франція та Німеччина підтримали включення США до нормандського формату

8 грудня 2021 , 14:30
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Джерело:

"РИА Новости"

Париж та Берлін підтримують ідею включення США до нормандського формату. У Москві наразі офіційних заяв щодо цього не робили.

Про позицію Франції та Німеччини щодо можливого розширення нормандського формату видання повідомляє з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ Росії.

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Підтримка включення США до нормандського формату

У відомстві держави-агресорки зазначили, що Франція та Німеччина підтримали включення США до нормандського формату. Однак наразі незрозуміло, як до цього ставиться Росія.

Заступник глави МЗС Олександр Грушко 8 грудня зазначив, що Москва не обговорює з Францією та Німеччиною включення США до переговорів нормандського формату.

Ні, з Францією та Німеччиною ми працюємо в нормандському форматі, який устоявся, і ми з цього виходимо,
– пояснив він.

Крім того, у Кремлі повідомили про відновлення постійного контакту зі США з українського питання.

Зверніть увагу! Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не пропонуватиме Байдену долучитися до нормандського формату.

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Автор: Наталія Пристанська