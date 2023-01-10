Як французи майстерно обійшли німців у дипломатії та стали героями

Дуже красиво грають французи на дипломатичному полі. Особливо прикро на цьому тлі дивитись на німецьку дипломатію.

Французи вчасно зробили перший крок

Скоріше за все французи знали чи розуміли, що у новому році американці почнуть передавати Україні бронетехніку.

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Тому вони раніше за американців, буквально на день раніше, передають свою бронетехніку Україні. У ЗМІ вони герої, їм всі дякують. Це можна буде пригадати при вирішенні питання майбутньої техніки для ЗСУ після закінчення війни.

Німці чекають до останнього, годують якимись домовленостями з партнерами, ображаються на посла, змушують замінити посла. Скандал на скандалі. Потім раптом у них ламаються Puma так вчасно, що питання передачі Marder тепер взагалі не стоїть. Про танки навіть не питайте.

Французи роблять перший крок. Вони герої. США прогнозовано починають передавати Bradley. Вони головні союзники, з ними все ясно. Німці одразу дають текст про спільну розмову Джо Байдена та Олафа Шольца, в результаті якої таки передають Marder.

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Німеччина допомагає більше, але робить це своєрідно

У сухому залишку маємо: