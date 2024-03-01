Франція замовить для України безпілотники у компанії Delair: коли наша держава їх може отримати 

Франція замовить у компанії Delair 100 безпілотників, які прибудуть в Україну. Ця компанія є одним із провідних світових виробників БпЛА.

Раніше, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ Альянсу в Україну. Проте наразі неможливо сказати, що серед світових лідерів є єдиний консенсус щодо цього.

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Безпілотники для України

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню анонсував намір замовити для України 100 дронів у компанії Delair, що займається виробництвом безпілотників. Він повідомив про це в четвер, 29 лютого.

Крім цього в своєму пості він також зазначив, коли Україна може очікувати на постачання дронів. Так, за його словами, безпілотники прибудуть до нашої держави вже влітку 2024 року.

В рамках інноваційної програми Франція замовляє у компанії Delair 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть до України цього літа (літо 2024 року – 24 Канал),

– зазначив міністр.

Очільник Міністерства оборони Франції зауважив, що загалом французька оборонна промисловість замовить 2000 дистанційно керованих боєприпасів – для задоволення потреб французьких Збройних сил та Збройних Сил України.

Військова допомога від Франції