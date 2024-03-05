Німеччина значно відстає від Франції: яку перевагу має Макрон

Європа переживає значні перетворення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема змінюються ролі Франції та Німеччини в контексті нових загроз, які виникають на континенті.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що старий підхід щодо російсько-української війни вже себе вичерпав. Це відчувається і по санкціях проти Росії, і по підтримці України та забезпеченню коаліції довкола неї. Тому зараз є усвідомлення потреби у формуванні нових підходів, і цей процес триває.

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Не вкладалися в безпеку

Велику роль в цьому почала грати Франція, яка перебуває в пошуку своєї геополітичної ніші в Європі та за її межами.

Французькі еліти роблять ставку на те, щоб зробити з Парижа безпекову столицю Європейського Союзу. Берлін – це економічна, фінансова столиця, адже розмір німецької економіки в рази більший, ніж французької. Проте в безпековому плані Німеччина значно відстає від Франції,

– пояснив політолог.

Це пов'язано зокрема з тим, що Німеччина не є ядерною державою, а після Другої світової війни вона проходила період демілітаризації. Крім того, країна має специфічну політичну культуру, а також певні історичні комплекси. Фінансова могутність Німеччини значний час конвертувалася за гарним курсом в політичну впливовість.

Крім того, Берлін після Другої світової війни не вкладався в безпеку – вона гарантувалась за допомогою механізмів НАТО, та зокрема США.

Франція має значно кращу позицію

Тепер ми переходимо до періоду передвоєнного світу, а це передбачає серйозні інвестиції в оборону. Німеччина тут стартує з багатьма гирями на ногах, а Франція навпаки. Попри свої, порівняно з Німеччиною, доволі скромні об'єми економіки і фінансової спроможності, вона має переваги:

ядерну тріаду;

збройні сили, які є достатньо добре екіпірованими;

військово-промисловий комплекс, який забезпечував Франції можливості експорту озброєння в інші держави і здатність наростити виробництво озброєння.

Франція зараз має значно кращу позицію, тому що тепер саме безпека конвертується за високим курсом в політичний вплив,

– наголосив Саакян.

Тому сьогодні, на думку політолога, Еммануель Макрон є інструментом французького елітарного консенсусу щодо створення з Франції безпекової столиці Європейського Союзу. Для цього є наступні умови:

геополітична нестабільність;

дефіцит безпеки в Європі.

"Хтось його має забезпечувати, а Франція претендує на роль того, хто буде донором безпеки для інших країн, зокрема, вона може тримати "ядерну парасольку" над ними всередині Європейського Союзу", – підкреслив Олег Саакян.

Стосунки між Францією та Німеччиною: що відомо

В партії ФРН заявили, що між Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, і Еммануелем Макроном, президентом Франції, склалися дуже напружені відносини.

Конфлікт між лідерами країн загострився після саміту, який проходив в Парижі. Тоді Макрон припустив можливість введення військ НАТО в Україну. Проте в Німеччині дуже гостро відреагували на цю заяву.

Шольц та міністр оборони Німеччини заявили, що не будуть відправляти солдатів Бундесверу в Україну.

Водночас голова комітету у закордонних справах Міхаель Рот зауважив, що "франко-німецька суперечка" є небезпечною для України. Особливо коли ЗСУ потребує "прагматичної, швидкої допомоги".

Проте очільник МЗС Франції Стефан Сежурне наголосив, що суперечки між Парижем та Берліном немає. Хоча він не заперечив існування очевидних розбіжностей щодо питання України між Макроном та Шольцом.

Франція також посилює впив на країни інших регіонів, зокрема Вірменію, де "заміщує" Росію, яку Єреван активно вичавлює за периметр своєї безпекової зони. Також Франція нарощує свої зв'язки з Казахстаном, куди намагається зайти саме через безпековий блок. Йдеться про постачання систем ППО, контракти по літаках, торговельні шляхи. Франція вибудовує геополітичну конструкцію, контури якою сформуються вже у 2024 році.