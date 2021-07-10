Франція скоротить свій військовий контингент у Малі, – Макрон

Еммануель Макрон заявив, що Франція закриватиме свої військові бази у Малі. За його словами, приблизно наполовину скоротять і чисельність армії, яка перебуває в африканській країні.

Глава французької держави повідомив, що розпочнуть виконувати відповідні рішення ще до кінця 2021 року.

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Скорочення кількості військ

Еммануель Макрон зазначив, що спершу Франція переведе свої війська на південь Малі.

Згодом скоротять кількість армії приблизно наполовину – до 2 500 – 3 000 військовослужбовців.

З його слів, це роблять для того, щоб реалізувати стратегію стримування ісламістської загрози, яка може "розповзтися" на південь.

Однак попри зменшення чисельності військ Париж продовжуватиме роботу в регіоні Сахель.

Що відомо про ситуацію у Малі

У Малі частину країни контролюють ісламісти пов'язаного з "Аль-Каїдою" угруповання "Ансар-ад-Дін".

ООН у державі проголосили миротворчу місію в 2013 році, коли сталося повстання бойовиків.

У серпні 2020 року в Малі відбувся державний переворот, який призвів до відставки чинного президента.

Франція разом з урядом Малі вже протягом восьми років бореться з ісламістськими бойовиками у регіоні Сахель.

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