Франція та США обговорять вступ України в НАТО

10 грудня 2021 , 16:09
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Джерело:

МЗС Франції

Під час міністерської зустрічі G7 Франція порушить питання членства України в НАТО. Перед тим цю тему обговорять із держсекретарем США.

Франція наголосила на важливості продовжувати діалог про вступ України в НАТО

Однак наразі "рано робити остаточні висновки" щодо цієї розмови. 10 грудня міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле-Дріан зустрінеться з Ентоні Блінкеном.

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Ми ведемо постійні обміни зі США щодо ситуації навколо України. Я зустрінуся сьогодні ввечері з Блінкеном у Ліверпулі, щоб обговорити, особливо, і це питання (членство України в НАТО – 24 канал),
– сказав французький міністр.

Водночас очільниця міноборони Франції Флоранс Парлі наголосила на важливості безперервно продовжувати цей діалог.

Довідка. Зустріч міністрів країн великої сімки відбуватиметься у Ліверпулі. Вона запланована на 10 – 12 грудня.

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Автор: Софія Мінджоса