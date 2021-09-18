Франція відкликає послів зі США й Австралії після скандалу з підводними човнами

У міністерстві закордонних справ Франції вирішили відкликати послів своєї країни у США та Австралії. Наразі – для проведення консультацій.

Усе це відбувається на тлі розгортання масштабного дипломатичного скандалу після створення блоку AUKUS – США, Британії та Австралії. Блоку, що змінює розклад сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Франція пішла на відкликання послів у США та Австралії для консультацій

Французьких послів у Сполучених Штатах Америки та Австралії відкликають для консультацій. Про це повідомив на офіційному сайті відомства глава міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

На цей різкий дипломатичний крок Франція пішла після того, як розгорнувся скандал із підводними човнами.

Річ у тім, що Австралія оголосила про розірвання чи не наймасштабнішого в своїй історії військового контракту на підводні човни на кількадесят мільярдів доларів.

У МЗС Франції ці заяви Канберри сприйняли "дуже серйозно".

На прохання президента Франції я вирішив негайно відкликати в Париж для консультацій наших послів в Сполучених Штатах і в Австралії,

– мовиться у повідомленні Ле Дріана від 17 вересня.

Відмова Австралії від французьких підводних човнів і оголошення нового партнерства зі США та Британією переконані у Франції, є проявом "неприйнятної поведінки між союзниками й партнерами".

Чому AUKUS "проти Китаю" вдарив по Франції

16 вересня Австралія, Велика Британія і США оголосили про створення нового оборонного партнерства AUKUS. ЗМІ одразу ж охрестили його антикитайським – мовляв, в Індо-Тихоокеанському регіоні, в принципі, більше й нікому протистояти.

– мовляв, в Індо-Тихоокеанському регіоні, в принципі, більше й нікому протистояти. А проте постраждав не Пекін, а Париж. Річ у тім, що Австралія за допомоги американських і британських технологій тепер буде будувати собі підводні човни з атомними двигунами. Раніше субмарини планували закупити у Франції, та тепер ця угода втратила сенс – і Канберра її розірвала.