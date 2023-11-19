Франція успішно випробувала міжконтинентальну ракету, здатну нести ядерний заряд
Джерело:Себастьєн Лекорню
Міноборони Франції заявило про успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети М51.3. Глава міністерства заявив, що ця подія демонструє досконалість французького сектору пускових установок.
Глава Міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню написав про пуск ракети 18 листопада. У міністерстві назвали ціль таких вчинків Франції.
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Що відомо про успішний запуск ракети у Франції
Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3! Ця розробка увічнює довіру до нашого ядерного стримування та демонструє досконалість нашого сектору пускових установок,
– написав Себастьєн Лекорню.
В Міноборони Франції запевнили, що їхня мета – захищати життєво важливі інтереси Франції за будь-яких обставин.
Фото запуску міжконтинентальної балістичної ракети М51.3
Іран має запаси збагаченого урану для 3 ядерних бомб
Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран має збагаченого до 60% урану до 128,3 кілограма. Тобто його кількість зросла на 6,7 кілограма трохи більш як за два місяці – з 4 вересня.
У МАГАТЕ пояснили, що формально Ірану достатньо цього урану, щоб створити три ядерні бомби.