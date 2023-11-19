Франція успішно випробувала міжконтинентальну ракету, здатну нести ядерний заряд

Міноборони Франції заявило про успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети М51.3. Глава міністерства заявив, що ця подія демонструє досконалість французького сектору пускових установок.

Глава Міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню написав про пуск ракети 18 листопада. У міністерстві назвали ціль таких вчинків Франції.

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Що відомо про успішний запуск ракети у Франції

Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3! Ця розробка увічнює довіру до нашого ядерного стримування та демонструє досконалість нашого сектору пускових установок,

– написав Себастьєн Лекорню.

В Міноборони Франції запевнили, що їхня мета – захищати життєво важливі інтереси Франції за будь-яких обставин.



Фото запуску міжконтинентальної балістичної ракети М51.3

Іран має запаси збагаченого урану для 3 ядерних бомб

Міжконтинентальна балістична ракета М51 належить до нового покоління міжконтинентальних ракет великої дальності. Ця зброя почала замінювати ракети M45 у 2010 році. Кожна ракета несе 6 – 10 незалежних цільових (MIRV або багаторазових незалежних цільових ракет) термоядерних боєголовок TN 75. Їх з 2015 року замінюють новими бойовими частинами Tête nucléaire océanique (TNO або океанічна ядерна боєголовка). Нові боєзаряди маневрені, тож можуть обійти сучасні засоби ППО. У мережі пишуть, що М51 має вагу 52 тонни, 12 метрів довжини та 2,3 в діаметрі.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що Іран має збагаченого до 60% урану до 128,3 кілограма. Тобто його кількість зросла на 6,7 кілограма трохи більш як за два місяці – з 4 вересня.

У МАГАТЕ пояснили, що формально Ірану достатньо цього урану, щоб створити три ядерні бомби.