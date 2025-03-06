Париж пропонує Києву свою розвідку замість США, – міністр оборони Франції

На тлі зупинки обміну розвідувальних даних між США та Україною міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пропонує Києву допомогу у цьому питанні від своєї країни.

Відповідну ініціативу з боку Парижа оприлюднили французькі ЗМІ у четвер, 6 березня, посилаючись на заяву міністра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France24.

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Що запропонувала Франція

США припинили обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною у середу, 5 березня. Втім, NYT повідомляло, що це не критично, оскільки європейські компанії мають власні супутники, хоч і не всі вони орієнтовані на військову дислокацію і пересування.

Водночас Франція на тлі рішення Вашингтона запропонувала свою допомогу стосовно надання розвідувальних даних.

Франція пропонує Україні розвідувальні дані,

– цитує видання Себастьяна Лекорню.

До слова, президент країни Еммануель Макрон анонсував зустріч головкомів і начальників штабів країн Європи, аби обговорити питання війни в Україні на тлі послаблення допомоги зі США. Водночас він сподівається, що Вашингтон буде на "нашому боці".