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Франція – Бельгія: де дивитися онлайн матч Чемпіонату світу

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Франція – Бельгія дивитися онлайн матч Чемпіонату світу
Франція – Бельгія дивитися онлайн матч Чемпіонату світу

Матч між збірними Франції та Бельгії на Чемпіонаті світу українські глядачі мають можливість переглянути онлайн.

Як і решта матчів Чемпіонату світу, гра між збірними Франції та Бельгії буде показана на телеканалі «Інтер». Початок о 21:00 годині.

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Окрім того, її транслюватимуть в інтернет за посиланням

Якщо команди визначать переможця в основний час, то гра триватиме до 23:00. Якщо в основний час буде зафіксована нічия, команди гратимуть два екстра-тайми по 15 хвилин. Якщо і цього часу не вистарчить, фіналістка Чемпіонату світу визначать за допомогою післяматчевих пенальті. Команда, яка програє, 14 липня гратиме матч за третє місце.

Текстовий онлайн проведе сайт "Футбол 24". Огляд матчу та відео голів та моментів матчу – на сайті 24 каналу.

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Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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