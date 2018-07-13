Франція – Хорватія: прогноз на фінал Чемпіонату світу

Збірні Франції та Хорватії зіграють в головному матчі Чемпіонату світу – у фіналі. Більше шансів у цьому матчів у команди, яка вже одного разу вигравала Чемпіонаті світу.

Мова йде про збірну Франції, яка у 1998 році на домашньому Мундіалі вже здобувала перемогу. Цього разу букмекери з William Hill коефіцієнт на перемогу "гальських півнів" виставили на рівні 1,85. У той час як перемога Хорватії – 5,00. На те, що матч в основний час закінчиться в нічию – 3,10. Підсумкова перемога у цьому матчі й Чемпіонаті загалом – 1,44 для французів та 2,75 для хорватів.

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При цьому ймовірність того, що матч дійде до серії післяматчевих пенальті – 5,00. Там теж більше шансів у збірної Франції – 8,50. У хорватів – 10,00. Щодо перемоги в додатковий час: 9,00 на французів та 21,00 на хорватів.

Щодо автора забитого голу, то гол Антуана Грізманна та перемога Франції – 4,00. У той час серед хорватських голеадорів найбільше шансів має Маріо Манджукіч – його гол у матчі та перемога Хорватії – 11,00.

У PariMatch збірна Хорватії отримала ті ж 5,00 на свою перемогу. Перемога французів "оцінена" в 1,92. Нічия за 90 хвилин – 3,25. Підсумкова перемога Франції – 1,44. Здобуття трофею хорватами – 2,95.

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Французи мають більше шансів на забиті голи у цьому матчі. "Індивідуальний тотал більше 1,5 Франція" – 2,41, у той час "індивідуальний тотал більше 1,5 Хорватія" – 5,10.

Нижчі коефіцієнти на кожну з команд у "Фавориті". Там перемога збірної Франції – 1,80, а перемога збірної Хорватії – 4,80. Зате більший коефіцієнт на нічию – 3,60. Підсумкова перемога: 1,40 на Францію та 3,09 на Хорватію.

На те, що обидві команди заб'ють – 2,40. Якщо ні – 1,53.

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На bet365 на збірну Англії виставили коефіцієнт 1,90. На перемогу "картатих" – ті ж 5,00. Нічия у матчі – 3,30. Здобуття кубку французами – 1,40, хорватами – 3,00.

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