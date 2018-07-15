19:11
15 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 16°C
  • понеділок
    26°C 19°C
  • вівторок
    21°C 18°C
  • середа
    22°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Франція – Хорватія: відео голів та моментів матчу

586 Читать новость на русском
Франція – Хорватія відео голів матчу
Франція – Хорватія відео голів матчу

Збірна Франції та Хорватії у фіналі Чемпіонату світу перший гол забили ще до 20-ої хвилини матчу.

Однак автору голу від цього було дуже прикро. після подач зі штрафного від француза Антуана Грізманна, Маріо Манджукіч зрізав м'яч у власні ворота.

Читайте також: Франція – Хорватія: де дивитися онлайн фінал Чемпіонату світу

Гол у ворота збірної Хорватії

Та ще до середини першого тайму хорвати зрівняли рахунок. Гол на рахунку Івана Перішича. І теж було забито після штрафного удару.

Гол у ворота збірної Франції

Однак саме через Івана Перішича збірна Хорватії пропустила вдруге у цьому матчі. Після подачі з кутового м'яч влучив у руку хорвату, і арбітр Нестор Пітана з Аргентини після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Антуан Грізманн.

Гол Грізманна з пенальті

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
сьогодні, 19:01 Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
Блог Медіа 63
Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
сьогодні, 18:02 Хто такий Лей Цзюнь: біографія та історія успіху засновника Xiaomi
Анастасія Можаровська 815
Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
сьогодні, 16:01 Будет ли Вторая Украинская Конституанта?
Катерина Одарченко 397
Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло очільника МВС
сьогодні, 14:00 Уникнути правосуддя: як Арсен Аваков тримався за крісло очільника МВС
Єгор Соболєв 1027
Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
сьогодні, 12:01 Нацбольний бізнес: як найманці Путіна влаштували торгівлю трупами
Олексій Чибісов 1971
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Український десантник плюнув в обличчя пропагандисту Кремля: відео
 12 березня , 19:41
Нардеп Дейдей розлучається і показав нову дівчину – колегу по "Народному фронту"
 3 березня , 19:46
Суд арештував мажора-учасника смертельної аварії в Харкові: хлопець розплакався
 18 січня , 19:38
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук