Франція – Хорватія: відео голів та моментів матчу

Збірна Франції та Хорватії у фіналі Чемпіонату світу перший гол забили ще до 20-ої хвилини матчу.

Однак автору голу від цього було дуже прикро. після подач зі штрафного від француза Антуана Грізманна, Маріо Манджукіч зрізав м'яч у власні ворота.

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Гол у ворота збірної Хорватії

Та ще до середини першого тайму хорвати зрівняли рахунок. Гол на рахунку Івана Перішича. І теж було забито після штрафного удару.

Гол у ворота збірної Франції

Однак саме через Івана Перішича збірна Хорватії пропустила вдруге у цьому матчі. Після подачі з кутового м'яч влучив у руку хорвату, і арбітр Нестор Пітана з Аргентини після перегляду відеоповтору призначив пенальті. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Антуан Грізманн.

Гол Грізманна з пенальті