Франція рівно 20 років тому виграла свій перший чемпіонат світу з футболу

12 липня 1998 року, рівно 20 років тому, збірна Франції вперше перемогла на домашньому чемпіонаті світу з футболу.

У фіналі турнірі французи обіграли Бразилію (3:0). Дублем відзначився Зінедін Зідан, ще один м'яч на рахунку Еммануеля Петі.

Цей чемпіонат світу став найрезультативнішим за всю історію проведення чемпіонатів - за час змагань був забитий 171 гол. Рекорд був повторений у 2014 році в Бразилії.

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Цікаво, що на цьому турнірі дебютували чотири збірні: Хорватія, Ямайка, Японія і Південно-Африканська Республіка. Збірна Хорватії здобула бронзу на дебютному для себе чемпіонаті світу. І тепер, строком через 20 років, збірна Хорватії у фіналі ЧС-2018 зіграє саме з Францією.

Нагадаємо, що фінал ЧС-2018 Франція-Хорватія відбудеться 15 липня у Москві.