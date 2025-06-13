У Франції автобус з українцями потрапив у моторошну аварію, на борту були діти

В МЗС 24 Каналу повідомили деталі ДТП. На жаль, відомо про загиблих.

Наразі не відомо, наскільки постраждали діти.

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Що відомо про страшну ДТП з українцями у Франції

Автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей. ДТП сталася на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман (департамент Сарт). Транспортний засіб мав українську реєстрацію.

Відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи. Щонайменше 30 людей травмовані, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалі в лікарні.

На місце аварії виїхали представники посольства й особисто посол України. Рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування.

"Глава МЗС Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та Посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України", – повідомили в МЗС.

Французькі ЗМІ пишуть, що аварія сталася вдень 13 червня. На борту були дорослі та група українських підлітків віком від 15 до 17 років. Вони перебували за програмою шкільного обміну.

У рятувальній операції беруть участь 87 пожежників, 49 пожежних машин і три гелікоптери. Через ДТП виникли затори в два кілометри.