У Франції автомобіль влетів у натовп на фестивалі: багато поранених

На міжнародному фестивалі у Франції автомобіль в'їхав у натовп. Унаслідок інциденту відомо про понад 10 поранених.

Інцидент стався у суботу, 22 квітня, на міжнародному фестивалі повітряних зміїв на півночі Франції. За попередніми даними, щонайменше 11 людей отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп.

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Водія заарештувала поліція

Повідомляється, що водій літнього віку не впорався з керуванням і наїхав на пішоходів у приморському містечку Берк-сюр-Мер близько 18:25 вечора на вулиці Ancien Calvaire.

В екстрених службах розповіли, що найбільш серйозні травми отримали чотири жінки, у тому числі дві пенсіонерки, віком 75 і 82 роки.

Обставини аварії і стан літнього водія наразі невідомі. За повідомленнями з Франції, водія заарештувала поліція.

Щорічний фестиваль відбувається протягом декількох днів. Фестиваль відвідують сотні тисяч людей з усього світу.

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