У Франції планують звільнити главу розвідки через поганий прогноз по вторгненню Росії в Україну

31 березня 2022 , 03:08
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Джерело:

Figaro

Генерала Еріка Відо – керівника Головного управління військової розвідки Франції – можуть відправити у відставку вже найближчим часом. Чутки про його звільнення – вже декілька днів в інформаційному просторі.

Втрата посади загрожує Відо через хибні оцінки щодо реалістичності вторгнення Росії в Україну. Французькі служби вважали, що повномасштабна війна коштуватиме Росії дорого, тому країна-агресорка намагатиметься реалізувати свій план іншими шляхами.

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Тим часом американські фахівці переконували, що Росія – атакуватиме. Вони мали рацію. 

Спершу мовилося, що Відо можуть перевести на іншу посаду. Однак, за даними ЗМІ, цього не станеться.

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Автор: Мар'яна Бекало