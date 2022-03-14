У Франції затримали активістів, які захопили віллу доньки Путіна

Сьогодні французька поліція затримала активістів, які захопили віллу доньки Путіна у Біаріцці. Двоє молодиків хотіли забезпечити розміщення українських біженців.

Вони вирішили назвати маєток "Вілла Україна" та планували звернутися до фахівців з проханням надати житло українцям, які змушені тікати від війни. Наразі активістів утримують під вартою.

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Що сталося

Французький активіст П'єр Афнер та білоруський політичний біженець Сергій Савельєв проникли у будинок з українським прапором та змінили там замки. Розкішний особняк нараховує 8 спалень та 3 ванні кімнати. Активісти прагнули облаштувати його для потреб біженців з України.

Вілла, що має назву "Альта Міра", розташована на французькому узбережжі, яке полюбляють російські олігархи. Стверджують, що вона належить Кирилу Шамалову – колишньому чоловіку молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової. Російський мільярдер є заступником голови нафтохімічної компанії "Сібур" та директором компанії з нерухомості SCI Atlantic.

На захопленій віллі виявили:

журнал "ВВП. Стратегія розвитку";

документи щодо "гаманця Путіна" Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова;

копію паспорта колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова;

рахунок за електрику за місцем реєстрації в Москві, перекладений французькою мовою.

Щодо затримання активістів висловився російський дисидент Володимир Осечкін, який перебуває у вигнанні.

Це несправедливо... Мої друзі не псували це майно, вони готували його для того, щоб там могли розміститися біженці з війни в Україні, зокрема діти. Це все, чим вони займалися. Вони попросили мене купити простирадла та постільну білизну для людей, які там житимуть,

– відзначив Осєчкін.

Дивіться відео, як активісти захопили палац доньки Путіна

Інші маєтки президента країни-агресорки у Франції

Відомо, що це не єдиний маєток Путіна у Біаріцці. За даними французьких спецслужб, йому належить колишня вілла Стравінського за адресою 9 rue de la Fregateе. Крім цього, одним з маєтків володіла його колишня дружина, а тепер – її новий чоловік Артур Очеретний. Після початку російсько-української війни активісти розфарбували стіни будівлі кольорами українського прапора.

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