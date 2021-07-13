У Франції повідомили, хто представить державу на саміті Кримської платформи
Джерело:ТСН
Саміт Кримської платформи в Україні відбудеться у серпні 2021 року. Францію на ньому представлятиме очільник МЗС Жан-Ів Ле Дріан.
Таку інформацію в інтерв'ю розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Він також заявив, що глава МЗС візьме участь в святкуванні Дня Незалежності України.
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Францію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС
Посол Франції Етьєн де Понсен розповів, що Франція підтримує ініціативу Кримської платформи "з самого початку". Адже це гарна ідея повернути на порядок денний питання незаконної окупації Криму.
Проте, посол вкотре зазначив, що "Крим не є частиною нормандського формату та мінського процесу" та запевнив, що Франція буде представлена.
Наш міністр закордонних справ пан Жан-Ів Ле Дріан представлятиме Францію, як на саміті Кримської платформи, так і на святкуванні 30-ї річниці Незалежності України,
– заявив Етьєн де Понсен.
Наразі він немає точних деталей, на скільки часу приїде очільник МЗС. Та запевнив, що "ідея полягає в тому, щоб міністр був присутній".
Саміт Кримської платформи: коротко
- У серпні 2021 року заплановане проведення саміту Кримської платформи та святкування 30 річниці незалежності України відповідно.
- Концепцію Кримської платформи у вересні 2020 року президент Зеленський представив у ООН.
- Мета Кримської платформи – досягти на міжнародній арені активніших реакцій на окупацію Криму.
- Участь саміті вже підтвердили – президент Польщі Анджей Дуда, представники Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Швеції, Хорватії, Словаччини, Румунії, Британії. Від Євросоюзу на саміт поїде кілька діячів, зокрема й Жозеп Боррель. Москва заявила, що саботуватиме саміт.