Ще один іноземець віддав життя за Україну: у мережі повідомляють про смерть француза Бессона

У лави Збройних Сил України йдуть чимало українців, втім, у всьому світі готові висловити підтримку. Це роблять й іноземці, вони особисто приїжджають до України і стають на захист нашої країни.

Француз Гастон Бессон віддав своє життя за Україну

На жаль, не всім іноземцям вдається повернутися живими із поля бою. Втім, їхню жертву пам'ятатимуть завжди. Одним із таких був француз Гастон Бессон. Про його смерть повідомили в коментарях на його сторінці у Facebook та повідомлення в соцмережах його друзів та товаришів по службі.

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Бессон – засновник "Українського міжнародного легіону". Повідомляється, що він мав військовий досвід, починав у десантних військах, продовжив у спецназі.

Називаючи себе "ідеалістом", він брав участь у різних конфліктах, де підтримував тих, чиї погляди йому більше імпонували. Воював у Європі, Азії, Латинській Америці.

На початку літа Бессон дав інтерв'ю, де розповів, що приїхав до України, щоб боротися за її волю. Також зазначається, що він займався пошуком новобранців серед іноземців. "Найманцем" Бессон вважати себе відмовлявся, оскільки бійцям батальйону ніхто не платить.

Гастон Бессон / Скриншот із сторінки Facebook