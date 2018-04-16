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Французька весна 2018: програма заходів у Києві

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Французька весна 2018: програма заходів у Києві
Французька весна 2018: програма заходів у Києві / УНІАН

Фестиваль "Французька весна" 2018 стартував у Києві 31 березня і триватиме до 30 квітня включно. Які найцікавіші події відбудуться у Києві в рамках 15-го щорічного фестивалю – читайте далі.

Щорічний фестиваль "Французька весна" – вже став брендом. На нього очікують, як і на прихід календарної весни – з радістю і передчуттям новизни та несподіванки.

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Фестиваль кожного року презентує новаторські проекти і є простором обміну, креативу, розваг та копродукцій. Фестиваль одночасно проходить у кількох містах України – Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Одеса, Рівне та Харків.

На відвідувачів фестивалю очікують численні художні виставки, фотопроекти, мурали та концерти. Французькі гості фестивалю будуть спілкуватися з українськими митцями, глядачами, слухачами, як через творчість на сценах чи у галерейних залах, так і безпосередньо під час зустрічей та обмінах думками.

Серед давноочікуваних гостей варто зазначити братів Давіда та Стефана Фоенкіносів, які приїхали презентувати новий фільм і українське видання перекладеної двома десятками мов книги "Ніжність".

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Пропонуємо вашій увазі програму заходів "Французької весни" у Києві. З програмами інших міст можна ознайомитись тут.


Французька весна 2018: програма заходів у Києві

Теги: LifeStyle Новини Києва Новини України Фестивалі Новини культури
Джерело: 24 Канал
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