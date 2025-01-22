Лекс Фрідман, який брав інтерв’ю у Зеленського, заявив, що поїде до Путіна у Росію

Відомий американський подкастер Лекс Фрідман розповів про намір відвідати Росію для того, аби взяти інтерв'ю у Путіна. Раніше блогер вже мав розмову із Зеленським.

Днями Фрідман розкритикував Зеленського за те, що той "занадто різко" говорив про Путіна. Подкастер сказав, що, мовляв, надав можливість українському президенту висловити готовність до миру, але той нею не скористався, передає 24 Канал.

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Фрідман хоче до Путіна

Лекс Фрідман у подкасті ведучого Джо Рогана розповів, що готується їхати в Росію, аби взяти інтерв'ю в очільника Кремля.

"Я усвідомлюю ризики, я приймаю ризики і моя мета – просто добиватися миру, робити свій невеликий внесок у досягнення миру", – сказав блогер.

На думку Фрідмана, з початку війни в 2022 році було три можливості укласти мирну угоду. Перша – в березні-квітні 2022 року, коли українські сили відстояли Київ, друга – восени того року після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області і третя настала зараз.

Подкастер вважає, що "і Зеленський, і Путін бояться Трампа". Фрідман підкреслив, що новий президент США – "це чудова кандидатура, щоб укласти мир, тому що всі вони вірять, що Трамп може зробити якусь божевільну ф*гню".

Лекс не уточнив, коли він збирається поїхати до Росії, і чи вдалося йому досягти будь-яких домовленостей про розмову з російським диктатором.

У Кремлі слова Фрідмана про інтерв'ю з Путіним наразі не коментували.

До слова, під час інтерв'ю із Зеленським Фрідман казав, що Путін "любить свою країну", і до нього варто ставитися з повагою.