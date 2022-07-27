Окупанти активно використовують безпілотники на Півдні та Сході: яка ситуація на фронті

російські окупанти продовжують атакувати Україну. Наші воїни мужньо відбивають напади ворога.

росіяни далі завдають авіаційних і ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах нашої країни. Про це повідомили у зведенні Генштабу зранку 27 липня.

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Обстріли Півночі та Харківщина

Наші військові повідомили, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. росія обстріляла райони Миколаївки, Товстодубового, Волфиного, Сеньківки та низки інших населених пунктів. Також ворог час від часу проводить повітряну розвідку наших позицій у прикордонні Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог стріляв на ураження зі ствольної та реактивної артилерії. Атака була в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. росіяни сконструювали водні перешкоди понтонних переправ і намагаються таким способом покращити логістику своїх підрозділів.

Битва на Донбасі

Генштаб повідомив, що на Слов'янському напрямку ворог бив із танків, ствольної та реактивної артилерії. Атакував біля населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інших.

На Краматорському напрямку були обстріли поблизу Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. росіяни били з авіації біля Серебрянки. Також активізували роботу своїх БпЛА. Провадили також штурм біля Верхньокам'янського. Та успіху в них не було завдяки діям наших героїв, тому окупанти відійшли.

Цивільну інфраструктуру Бахмутського напрямку ворог також обстріляв. Крім того, були стрілецькі бої біля населеного пункту Соледар, але невдалі для росіян. Натомість вони вели розвідку боєм біля Семигір'я. Наші військові били вогнем на ураження, тому росіяни відійшли. Наразі в районах Семигір'я та Кодеми тривають бої.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру. Це відбувається біля населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам'янське та низки інших. В районі Павлограда був ворожий БпЛА.

Ворог робить все, щоб ЗСУ не просувались на Півдні

Генштаб повідомив, що на Південнобузькому напрямку основні зусилля росіяни кидають на те, щоб не допустити просування наших військ. Щоб вести повітряну розвідку, вони активізували роботу БпЛА.

Продовжує ворог обстрілювати Україну й на Півдні також. Були систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Авіацією вдарив біля Любомирівки та Новомиколаївки.

Був ворожий штурм в районі Білогірки. росіяни відійшли, бо зазнали поразки.

Генштаб також попередив, що в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує розвідку. Також б'ють ракетами по об'єктах на території України. Ще одна функція цих ворожих кораблів – блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

ЗСУ вибивають ворога

З Півдня надійшли чудові новини про те, що наші воїни остаточно звільнили два населені пункти. Мовиться про Андріївку та Лозове. Знищили при цьому одразу 89 окупантів та багато їхньої ворожої техніки.

Та Сили оборони Півдня також вкотре звертали увагу на ворожі кораблі в Чорному морі. Не виключають, що можлива висадка десанту росіян у південних областях. Загроза десанту, то вона зумовлена тим, що в акваторії є один великий десантний корабель.

Та перевага ворога в тому, що іноді через свою тупість та халатність він самоліквідовується. Це на руку нашим ЗСУ. Наприклад, російські окупанти на Херсонщині вдарили по своїй же авіації. Вони збили свій бойовий вертоліт. Нерідко можна почути, що в перестрілці вони вбили своїх же людей і менше роботи лишили ЗСУ.

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