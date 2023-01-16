Наші бійці зупинили наступ біля Кремінної, хоч росіяни намагались застосувати важке озброєння
Джерело:Сили спеціальних операцій ЗСУ
Російські загарбники продовжують наступ на Донбасі. Вони відчайдушно намагаються досягти хоча б якихось успіхів на фронті, проте наші військові стоять стіною та зупиняють ворога.
Біля Кремінної на Луганщині наші військові просуваються. Бійці Сил спеціальних операцій показали фрагмент бою з ворогом.
Зауважте ЗСУ просуваються на Кремінському напрямку і зупиняють ворога поблизу Білогорівки
Як бійці відбили наступ ворога біля Кремінної
Оператори ССО України разом з іншими підрозділами Сил оборони зупинили спробу наступу росіян поблизу міста Кремінна,
– розповіли військові.
Їм вдалось відбити атаку російських загарбників, попри те, що вороги намагались застосовувати важке озброєння.
Як відбувався бій з ворогом: дивіться відео
В дописі пояснили, що частину бою зняв на відео воїн Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Що відбувається біля Кремінної: коротко
- 16 січня розвідка Великої Британії повідомила, що українські військові продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Кремінна. Там бої зі складною серією атак і контратак у лісистій місцевості.
- 14 січня глава Луганської ОВА заявив, що Збройні Сили України просуваються на Кремінському напрямку. Також вороги на Донбасі намагаються контратакувати, проте всі наступи та атаки ЗСУ відбивають.
- Ба більше, вороги біля Кремінної вводять оману та готують дискредитацію ЗСУ. Так, вони почали перевдягатись у форму українських військових. Центр нацспротиву повідомив, що можливі показові акти насильства серед цивільного населення.