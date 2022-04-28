Фронт міжнародних санкцій значно обмежить загарбницькі прагнення Росії, – Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що потрібно продовжувати чинити санкційний тиск на Росію. За його словами, цей другий фронт дозволить значно обмежити загарбницькі прагнення Путіна.

Про це глава Офісу Президента 28 квітня повідомив під час презентації для послів іноземних держав Плану дій групи Єрмака – Макфола стосовно посилення обмежень проти країни-агресора.

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Ми не настільки наївні, щоб очікувати, що економічний тиск на країну-агресора приведе до швидкого завершення бойових дій. Однак цей другий фронт – фронт міжнародних санкцій – значно обмежить загарбницькі прагнення Росії,

– сказав Андрій Єрмак.

Посадовець також додав, що зазвичай найкращим пацифікатором Росії ставала економічна скрута.

Санкції проти Росії: коротко

Євросоюз працює над шостим пакетом санкцій проти Росії. Обмеження, найімовірніше, міститимуть певну заборону на імпорт російської нафти та відключення низки банків від SWIFT.

У Європейському парламенті переконані, що нові обмеження суттєво вдарять по Кремлю.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у середу, 27 квітня, провів онлайн-зустріч із послами іноземних держав. Там він презентував план посилення санкцій проти Росії.

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