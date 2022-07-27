Унікальна ситуація, – Арестович розповів про "критичну фазу війни"

росіяни вичерпують свої як фізичні, так і технічні сили в війні з Україною. Це означає, що ми стаємо сильнішими, бо щоразу отримуємо більше зброї від партнерів.

росія не просто вичерпується, але й не має можливості посилюватися знову. Про це розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Криза – момент перелому

Він звернув увагу на заяву голови Пентагону Ллойда Остіна. Той казав, що війна в Україні перейшла у вирішальну, критичну фазу. Арестович вважає, що ці слова Остіна означають перелом на війні.

Криза – це момент перелому. Російська армія росла у своїх бойових можливостях на території України. Взяли Лисичанськ і Сєвєродонецьк – вийшли на плато, яке далі почало хилитися. За якийсь час воно зламається і піде вниз,

– сказав Арестович.

Він зауважив, що в росії вичерпались можливості посилювати свою армію.

"Ці візити до Ірану – це ж не від хорошого життя. Спроба хоч якось, хоч десь, хоч щось компенсувати. Натомість наші ЗСУ будуть постійно прибувати в озброєнні, військовій техніці та кількості навчених військ", – сказав радник глави ОП.

росія демілітаризується сама

Арестович нагадав, що маразматичні так звані "цілі", через які росія почала цю війну, включали демілітаризацію України. В результаті все вийшло навпаки.

Радник глави ОП переконаний, що тепер демілітаризуються повністю росіяни, а ми посилимося.

"Це буде унікальна ситуація, коли армія, що обороняється проти воєнної агресії, вийде з конфлікту сильнішою, аніж вона цей конфлікт починала. А з нами відбудеться саме це", –запевнив Арестович.

Останні заяви Арестовича

Радник керівника ОП заявляв, що Збройні Сили України знищили на нашій землі вже 5 загальновійськових армій окупанта. Загалом у росії було 10 таких армій. Це означає, що ми ліквідували половину.

Також Арестович роздумував над тим, чому матері російських окупантів не влаштовують мітингів. Адже замість синів вони отримують труни. Він пояснював, що так на них вплинув режим путіна в росії. Він отуплює та розбещує росіян.

Ще Арестович припускав, за яких умов Україна та росія можуть почати переговори щодо Криму. Дипломатичний розвиток подій можливий лише за певних обставин. За його словами, коли ми виб'ємо російські війська на кордони, які були 24 лютого та під ними залишиться частина Донбасу та частина Криму, на цьому етапі можемо перейти до політико-дипломатичного шляху повернення територій.

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