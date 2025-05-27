Бої на більшості напрямків, на Курщині 29 зіткнень, – зведення Генштабу

У Генштабі виклали традиційне вечірнє зведення. Станом на 22:00 з початку доби відбулося 166 бойових зіткнень. На 7 напрямках тривають бої.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті на вечір 27 травня

На Харківському напрямку відбивали 7 атак в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне, Строївка, Фиголівка та Довгеньке. Два бої тривають.

На Куп'янському напрямку росіяни двічі намагалися йти вперед поблизу Загризового, та Сили оборони зупинили їх.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 24 рази. Вони намагалися просунутись в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. ЗСУ відбили 18 атак, триває 6 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку загарбники 10 разів атакували поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Майського, Ступочок, Предтечиного. Тривають 2 боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Дружби, Диліївки та Торецька. У 3 локаціях досі точаться бої.

У ГШ традиційно приділили багато уваги ситуації під Покровськом.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів в районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки. Одне боєзіткнення досі триває,

– розповіли в Генштабі.

Протягом дня Сили оборони знешкодили там 134 окупанти, 61 з них – безповоротно. Знищили 7 автомобілів, мотоцикл, 3 БпЛА.

На Новопавлівському напрямку зупинили 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле та в напрямку Шевченко. 4 бої тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоданилівки, та дістав відсіч.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. Але росіяни завдали удару некерованими ракетами по Гуляйполю.

На Курському напрямку було 29 зіткнень, 6 тривають.