Пішов добровольцем: на фронті загинув батько 2 синів з Волині
Джерело:Ігор Чайка
На війні загинув ще один воїн – доброволець Сергій Козуля з Волині. Його не стало у боях на одному зі східних напрямків фронту.
Захисник загинув 3 травня, у нього залишилось двоє синів та дружина. Про втрату сповістив мер Ковеля Ігор Чайка.
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З гіркотою й болем повідомляю, що Ковельська громада втратила ще одного воїна. 3 травня 2023 року внаслідок смертельного поранення на сході загинув ковельчанин Козуля Сергій Іванович,
– написав Чайка.
Що відомо про захисника
- Козуля пішов на фронт добровольцем одразу після повномасштабного вторгнення ворога, 25 лютого 2022 року він став до лав Сил територіальної оборони України.
- Служив стрільцем у складі 100-ї окремої бригади ТрО.
- Захисник до кінця залишався відданим військовій присязі та українському народу.
Тепер захиснику залишиться назавжди 39 років. Чайка повідомив, що тіло Сергія Козулі доправлять у Ковель найближчими днями. Про день та порядок чину похорону повідомлять згодом.
Загиблий Сергій Козуля / Фото Ігоря Чайки
На фронті загинув молодий волинянин
Наприкінці березня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув волинянин Віталій Бокій. Він був з Цуманської об'єднаної територіальної громади, йому було 33 роки.
Відомо, що загинув захисник внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.