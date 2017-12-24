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Фронтмен гурту Muse зробив пропозицію зірці Playboy: фото

12:46, сьогодні 1489 Читать новость на русском
Метью Белламі та Елль Еванс
Метью Белламі та Елль Еванс / www.gettyimages.in

Британський музикант Метью Белламі та американська модель і актриса Елль Еванс заручилися. Пропозиція одруження відбулась на пляжі Фіджі.

Про це повідомляють у US Magazine.

Радісну новину зірка Playboy сповістила на своїй сторінці в Instagram, де похизувалась розкішною обручкою.

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Збиралася здивувати всіх на Різдво, але просто не можу більше чекати... Ми дуже щасливі оголосити світові, що ми заручилися! Через кілька днів після мого дня народження, під час найромантичнішої відпустки в нашому житті чоловік моєї мрії попросив мене вийти за нього!,
– поділилася 28-річна Елль.


Обручка Елль Еванс, подарована Метью Белламі

Вона додала, що їхнє спільне життя чекає яскраве та світле майбутнє.

"Опісля радісних сліз, шокованих хапань повітря та долі секунди невіри, звісно – я сказала "так"! Не можу уявити наших життів нарізно. А що можу уявити, так це блискуче майбутнє, сповнене любові та світла, родини і друзів, моментів, що перетворяться на безцінні спогади, та щасливе життя", – додала модель Еванс.


Метью Белламі та Елль Еванс на Фіджі


Елль Еванс на Фіджі

Як відомо, сам музикант Метью ніколи не був одружений, однак двічі був заручений – його першою нареченою була італійський психолог Гайя Поллоні, а другою нареченою стала актриса Кейт Хадсон, яка народила йому сина, однак законною дружиною так і не стала. Із Еванс Белламі зустрічається з 2015-го року.

Теги: LifeStyle Музика Голлівуд Зіркові весілля Muse
Джерело: 24 Канал
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