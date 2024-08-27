Журналіст-розслідувач Грозєв сказав, які чати в Telegram читає ФСБ

У Росії вже забороняли Telegram через небажання власників передавати їм ключі шифрування. Однак згодом роботу месенджера відновили, бо вже не бачили причин блокування.

Є чимало припущень про те, що Павло Дуров співпрацював з Росією і з ФСБ відповідно. Хоч немає доказів, які б остаточно цю інформацію підтвердили, а все ж деякі факти можуть на таку співпрацю натякати. Детальніше про це 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

Дивіться також Засновника Telegram Дурова затримали у Франції: хронологія подій

Чи читає ФСБ чати у "Телеграмі"

Ще восени 2017 року суд у Москві оштрафував Telegram за те, що компанія відмовилася надавати ФСБ ключі шифрування. Павло Дуров відмовився, через що навесні того ж року у Роскомнадзор блокує "Телеграм". Хоч варто відзначити, що у багатьох користувачів він усе одно працював справно.

До 2020 року Telegram подавав кілька апеляцій, які відхилили. Тоді у Держдумі запропонували припинити блокування Telegram.

Є якийсь компроміс, на який пішов Telegram з російською владою, щоб продовжити існувати. Це випливає з того, що Дуров літав у Росію у 2021 – 2022 році, коли якраз вирішували долю "Телеграму", що його дозволили. Ми не знаємо, що це були за розмови, тому я, як розслідувач, не можу його звинуватити у співпраці з ФСБ,

– наголосив Христо Грозєв.

Як стало відомо згодом, впродовж 2021 – 2022 років Павло Дуров приїздив до Москви. А вже у 2024 році у Роскомнадзорє заявили, що Telegram з 2021 року видалив понад 256 тисяч публікацій із забороненим контентом, то ж у відомстві не бачать необхідності блокувати платформу.

Я можу звинуватити Telegram у тому, в чому завжди їх звинувачував: вони обманюють своїх юзерів, пропонуючи абсолютно захищений зв'язок. Захищений зв'язок вони пропонують лише тим просунутим користувачам, які згадують, що кожен чат потрібно відкрити як секретний. Спілкуючись з іншими людьми на теми, які можуть бути небезпечні для життя, всі відкривають простий чат, бо він за замовчуванням відкривається. Прості чати читає ФСБ. Можливо, якраз у цьому була домовленість,

– зауважив журналіст-розслідувач.

Мається на увазі, що у Росії погодилися не блокувати Telegram лише якщо там не робитимуть секретні (тобто захищені) чати за замовчуванням. Навіть такий крок міг би повністю влаштувати ФСБ.

"Те, що ФСБ читає звичайні чати – доконаний факт. Я зі всією відповідальністю можу заявити, що ФСБшники прямо мені про це розповідали, коли зв'язувалися зі мною. Вони просили перейти у секретний чат, бо у звичайному – все читають", – додав Грозєв.