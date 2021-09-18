ФСБ мстить: окупанти висунули нові обвинувачення політв'язню Ахтемову, – адвокат

Затриманому у Криму Асану Ахтемову окупанти висунули нові обвинувачення. Показання Федеральна служба безпеки Росії вибивала нелюдськими тортурами.

Про нові обвинувачення Ахтемову від окупантів у мережі повідомив адвокат Микола Полозов.

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Ахтемову висунули нові обвинувачення

Асану Ахтемову слідство ФСБ посилило обвинувачення. До раніше висунутих обвинувачень у "вчинення диверсії" додали організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб,

– зазначив захисник.

Він уточнив, що санкція за цими статтями передбачає ув'язнення терміном від 12 до 20 років та від 10 до 15 років.

Окрім цього, наголосив Полозов, свідчення "були вибиті нелюдськими тортурами".

Водночас адвокат Ахтемова Айдер Азаматов розповів "Крим.Реалії", що жорсткість обвинувачення щодо Ахтемова є "помстою ФСБ за відмову від перших зізнавальних свідчень".

Затримання Асана Ахтемова: що відомо

Текст допису Миколи Полозова:

Асану Ахтемову, обвинуваченому у справі проти Нарімана Джелалова та братів Ахтемова, розслідування ФСБ висунуло звинувачення.

До раніше пред'явленого обвинувачення у ′"саботажі" додалася організована група осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб.

Санкція згідно з цими статтями від 12 до 20 та з 10 до 15.

Показання вибили нелюдськими катуваннями.