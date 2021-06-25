"Чейндж йор курс": ФСБ зганьбилась, опублікувавши відео з "обстрілом" британського есмінця

Федеральна служба безпеки оприлюднила відео інциденту із британським есмінцем "Дефендер" у Чорному морі. На відео росіяни вимагають від британців покинути акваторію, а тоді погрожують відкрити "попереджувальний вогонь".

Ролик опублікували російські державні ЗМІ. Очевидно, його зняли на борту одного зі сторожових кораблів Росії.

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Росія опублікувала відео "обстрілу" британського есмінця

На відео чутно, як екіпаж російського корабля, прямуючи поряд із британським судном, закликає його змінити курс.

Чейндж йор курс,

– кажуть росіяни ламаною англійською.

У відповідь з "Дефендера" надходить повідомлення, що вони роблять мирний прохід на підставі міжнародного права.

Тривалі заклики змінити курс і не перетинати нібито державний кордон Росії, екіпаж судна країни-окупанта попереджає про відкриття вогню. Далі британському есмінцю заявляють, що він увійшов у "російські територіальні води" та просять їх негайно покинути.

Опісля росіяни віддають наказ здійснити попереджувальний постріл по "Дефендеру", але так, що не потрапити в есмінець: "виконати попереджувальну стрільбу, виключити потрапляння".

Далі йде сама стрільба. На завершення на відео інформують, що британське судно залишило "територіальні води Росії".

ФСБ опублікувало відео "обстрілу" "Дефендера"

"Обстріл" британського есмінця: основне