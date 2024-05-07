Мав бути подарунок Путіну: ФСБ також планувало ліквідувати Буданова перед Великоднем і Малюка

Російська агентура, окрім замаху на президента України Володимира Зеленського, мала намір ліквідували керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка.

Про це сьогодні, 7 травня, повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Масштабний замах на верхівку політично-військового керівництва країни ворог готував перед Великоднем.

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Готували замах полковники УДО

До складу мережі, яку курували російські спецслужби, входили 5 членів зокрема двоє полковників Управління державної охорони.

Одним із завдань мережі був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Зеленського, які могли б узяти його в заручники, а згодом і вбити.

Окрім президента, росіяни планували вбити, зокрема, голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова, вбивство якого готували перед Великоднем,

– ідеться у повідомленні.

Замах на Буданова

Для вбивства очільника розвідки російський агент повинен був спостерігати за його переміщенням під охороною та передавати росіянам інформацію. По будинку, де мав перебувати Буданов, планували завдати ракетного удару, а потім атакувати дроном людей, що залишилися б на місці атаки.

Після цього росіяни хотіли вдарити ще однією ракетою, зокрема щоб знищити сліди застосування дрона.



Російський агент вів стеження за будинком Буданова / Фото СБУ



Листування фсб та завербованих агентів / Фото СБУ

Подарунок Путіну

Голова СБУ розповів, що теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, став провалом російської спецслужби.

У російських агентів провели обшуки, під час яких виявили зброю та інші докази причетності до організації замахів. Їм повідомили про підозру у державній зраді та підготовці до терористичного акту.

Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.