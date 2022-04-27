ФСБ розхитуватиме ситуацію, – Жданов оцінив військовий потенціал у Придністров'ї

27 квітня 2022 , 14:00
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За різними оцінками у невизнаному Придністров'ї перебуває приблизно 1,5 тисячі російських військових та кілька тисяч бойовиків, контрольованих Кремлем.

Однак військовий потенціал на цих територіях дуже низький. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. 

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Ілюзія загрози

За його словами, техніка та озброєння там зберігається ще з часів Радянського Союзу. Тому станом на сьогодні технічний стан та придатність боєприпасів дуже сумнівний. 

Але я думаю, що ФСБ буде намагатися розхитувати ситуацію так, щоб створити ілюзію воєнної загрози з боку Придністров'я,
– зазначив Жданов. 

Він наголосив, що це роблять для того, аби ми не могли передислоковувати свої сили від Одеси на будь-який інший напрямок. 

"Або ж, можливо, щоб змусити нас з будь-якого напрямку зняти наші війська, щоб перекинути їх в район Придністров'я, щоб підсилити там оборону", – додав експерт. 

Провокації у Придністров'ї: дуже коротко

  • У Центрі протидії дезінформації пояснили причини провокацій Росії на території Придністров'я.
  • Там висунули кілька варіантів, чому в так званій псевдореспубліці "ПМР" лунають вибухи.
  • Один із них – щоб відкрити додатковий фронт на Одещині. Це змусить ЗСУ перемістити сили в цьому напрямку та послабити позиції в Миколаївській області. 
Автор: Аліна Оліховська