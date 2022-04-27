ФСБ розхитуватиме ситуацію, – Жданов оцінив військовий потенціал у Придністров'ї
За різними оцінками у невизнаному Придністров'ї перебуває приблизно 1,5 тисячі російських військових та кілька тисяч бойовиків, контрольованих Кремлем.
Однак військовий потенціал на цих територіях дуже низький. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.
До теми Особливої користі не буде, – історик розповів про стан боєприпасів у Придністров'ї
Ілюзія загрози
За його словами, техніка та озброєння там зберігається ще з часів Радянського Союзу. Тому станом на сьогодні технічний стан та придатність боєприпасів дуже сумнівний.
Але я думаю, що ФСБ буде намагатися розхитувати ситуацію так, щоб створити ілюзію воєнної загрози з боку Придністров'я,
– зазначив Жданов.
Він наголосив, що це роблять для того, аби ми не могли передислоковувати свої сили від Одеси на будь-який інший напрямок.
"Або ж, можливо, щоб змусити нас з будь-якого напрямку зняти наші війська, щоб перекинути їх в район Придністров'я, щоб підсилити там оборону", – додав експерт.
Провокації у Придністров'ї: дуже коротко
- У Центрі протидії дезінформації пояснили причини провокацій Росії на території Придністров'я.
- Там висунули кілька варіантів, чому в так званій псевдореспубліці "ПМР" лунають вибухи.
- Один із них – щоб відкрити додатковий фронт на Одещині. Це змусить ЗСУ перемістити сили в цьому напрямку та послабити позиції в Миколаївській області.