ФСБ розхитуватиме ситуацію, – Жданов оцінив військовий потенціал у Придністров'ї

За різними оцінками у невизнаному Придністров'ї перебуває приблизно 1,5 тисячі російських військових та кілька тисяч бойовиків, контрольованих Кремлем.

Однак військовий потенціал на цих територіях дуже низький. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Ілюзія загрози

За його словами, техніка та озброєння там зберігається ще з часів Радянського Союзу. Тому станом на сьогодні технічний стан та придатність боєприпасів дуже сумнівний.

Але я думаю, що ФСБ буде намагатися розхитувати ситуацію так, щоб створити ілюзію воєнної загрози з боку Придністров'я,

– зазначив Жданов.

Він наголосив, що це роблять для того, аби ми не могли передислоковувати свої сили від Одеси на будь-який інший напрямок.

"Або ж, можливо, щоб змусити нас з будь-якого напрямку зняти наші війська, щоб перекинути їх в район Придністров'я, щоб підсилити там оборону", – додав експерт.

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