У ФСБ заявили про затримання українських розвідників: нібито готували теракт

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що затримала агента військової розвідки України. Мовляв, нібито він приїхав до держави-агресора, аби вчиняти теракт.

Начебто затримали кількох розвідників. Переконують, буцімто двоє збирали інформацію про стратегічний об'єкт, а третій нібито готував теракт.

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У ФСБ стверджують, мовляв, затримали агентів Служби безпеки України – Коваля Зіновія Зіновійович та його сина Коваля Ігоря. Пишуть, буцімто вони прибули в Росії для збору інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення.

У ФСБ запевняють нібито українці зізнались

Росіяни переконують, що затримані зізналися у тому, що завербовані співробітником управління СБУ у Тернопільській області. Мовляв, він доручив їм збирати інформацію за 10 тисяч доларів.

Крім того, у ФСБ доводять начебто в авто затриманих знайшли короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту.

Третьому затриманому приписують підготовку теракту

Також ФСБ переконує, що нібито затримала агента військової розвідки України, який готував у Росії теракт.

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