"Не дав хабаря": японський волонтер, який безкоштовно годує харків'ян, може залишити Україну

Відомий 76-річний японський волонтер Фумінорі Цучіко від початку повномасштабного вторгнення приїхав у Харків і почав годувати всіх безкоштовними обідами. Нині чоловік зіткнувся з серйозними проблемами, через які може покинути Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис та відеозвернення Фумінорі Цучіко.

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Японський волонтер може залишити Україну

Волонтер із Японії Фумінорі Цучіко від початку повномасштабного вторгнення годує сотні харків'ян абсолютно безкоштовно. Однак він може втратити можливість законного перебування на території Укрпїни.

Фумінорі Цучіко повідомив, що його не приймають у Державній міграційній службі у Харкові. Через це волонтер не може отримати посвідку на проживання. Чоловік також припустив, що, можливо, посадовці хочуть отримати хабаря, якого волонтер не дає.

Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають. Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня я планую піти та спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все. Три роки я займалася волонтерською діяльністю в Харкові, і ось результат,

– написав Фумінорі Цучіко.

Волонтер додав, що у своїй країні його чекає родина, однак він продовжує допомагати українцям. Втім, якщо не вдасться вирішити ситуацію з посвідкою на проживання до кінця наступного тижня, то йому доведеться виїхати з України.

Фумінорі Цучіко додав, що навіть звертався до Офісу Президента, аби йому допомогли отримати дозвіл на проживання в Україні.

Довідка. Громадяни інших держав можуть перебувати в Україні на основі тимчасової посвідки на проживання, яка видається на 1 рік. Якщо громадянин іншої держави протягом 2 років не виїжджає з України, то він може отримати посвідку на постійне проживання.

Фумінорі Цучіко – родом з Токіо. У Японії чоловік мав власну компанію, а у 60 років вийшов на пенсію. На пенсії Фумінорі почав досліджувати тему нацизму. Так японець опинився у Польщі, а після – приїхав як турист до України. Чоловік хотів відвідати Бабин Яр – місце масового вбивства нацистами цивільних громадян і військовополонених.

24 лютого 2022 року японець був на вокзалі у Варшаві й прийняв рішення повернутися в Україну, щоб допомагати постраждалим у війні. На 3 місяць повномасштабної війни Фумінорі Цучіко потрапив до Харкова. Він 9 місяців жив у метро та годував харків'ян обідами. Також волонтер купував продукти та роздавав їх тим, хто цього потребував. У Японії у волонтера залишилося 2 доньки. Свій дім у Токіо чоловік продав й повертатися не планував.

У квітні 2023 року Фумінорі Цучіко відкрив у Харкові безкоштовне кафе FuMi Caffe. Заклад відкрили у Салтівці – районі, який найбільше постраждав під час війни. До сьогодні волонтер готує щодня близько 600 обідів, які безкоштовно роздають харків'янам.

У травні 2023 року Фумінорі Цучіко отримав почесну грамоту від Харківської ОВА, а в серпні того ж року президент України Володимир Зеленський відзначив його нагородою "Національна легенда України".

У грудні 2023 року волонтер розповів про неприємний інцидент. Так, у ТРЦ "Нікольський" чоловік збирав гроші для українців, які постраждали у війні. Однак представник ТРЦ викликав поліцію й чоловіку заборонили збирати гроші. На неприємний інцидент відреагував безпосередньо мер міста Ігор Терехов, який заявив, що ніхто не заважатиме волонтеру.

Цікаво, що керівництво ТРЦ відкинуло всі звинувачення. За словами представників ТРЦ, вони надали Цучіко місце для роботи та фінансову підтримку його проєкту. Попри це, волонтер повернувся до переходу, де раніше збирав пожертви, що викликало здивування у керівництва. Водночас торговий центр наголошує, що перехід є їхньою власністю: вони регулярно борються з незаконною торгівлею, але волонтеру завжди було дозволено перебувати там.