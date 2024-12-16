Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Що відомо про дивне захоплення японця

Чоловік зауважив, що він любить проникати на чужі території та вже робив це понад тисячу разів. Він вважає це захопливим та таким, що допомагає справлятися зі стресом.

Цього разу Сугавару затримали після того, як його помітили на приватній території сімейної пари в місті Дайзафу. Йому не вдалося втекти, адже чоловіка спіймали господарі будинку, які передали його в руки поліції.



Японець вдирався у чужі квартири / Фото Unsplash

Я усвідомлюю, що незаконно проникав на приватні території. Від хвилювання та адреналіну в мене пітніють долоні, і це допомагає зняти напругу,

– заявив підозрюваний.

Водночас чоловік запевнив, що ніколи не заходив усередину будинків, обмежуючись лише їхніми дворами. Відомо також, що зловмисник працює в одній із місцевих компаній. Зараз поліція перевіряє його причетність до інших подібних злочинів у цьому районі.