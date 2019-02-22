11:15
22 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий ворог медицини РФ. Нудний виступ Путіна
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, 21 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори-хабарники України
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, 21 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: фото і відео

      1042 Читать новость на русском

      У Києві на вулиці Лютеранській стояла завантажена цеглою фура Renault Magnum. Раптово машина покотилася вниз і зачепила автомобіль Toyota.

      Усередині вантажівки спали два водія.

      Читайте також: В Одесі горіла багатоповерхівка: десятки людей евакуювали – фото

      Щось пішло не так і Renault Magnum покотився вниз. По дорозі фура зачепила автомобіль Toyota, рекламний щит і дорожній знак. Після цього великогабаритна машина злетіла зі сходів в арці будинку, що на вулиці Хрещатик, 21 і перекинулася.

      фура київ цегла хрещатик
      У центрі Києва перекинулась фура

      київ хрещатик фура цегла
      Вантажівка була заповнена цеглою

      На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. На місце події одразу приїхала швидка допомога.

      Наразі на місці події комунальні служби ліквідують наслідки падіння вантажівки.

      У поліції припускають, що причиною аварії могло стати те, що у вантажівки відмовили гальма. Правоохоронці встановлюють механізм і точні причини аварії.

      київ фура цегла
      У Києві ліквідують наслідки аварії з вантажівкою

      Дивіться відео як у центрі Києва скотилася вантажівка з цеглою:

      На улице Лютеранской стояла фура #Renault #Magnum, загруженная кирпичами. Внутри спали два водителя. Что-то пошло не так и фура покатилась вниз. По пути, она задела автомобиль #Toyota (#AA2922PA), рекламный щит и дорожный знак. После этого слетела со ступенек в арке дома, что по улице Крещатик, 21, (напротив КМДА) и перевернулась. К счастью, в #ДТП никто не пострадал.

      Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 21 лютого 2019 р.

       

       
      blog_ava
      В Одесі горіла багатоповерхівка: десятки людей евакуювали – фото
      сьогодні
      1789
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Авто
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      сьогодні , 10:33 Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      Віталій Шабунін 455
      Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: фото і відео
      сьогодні , 09:52 Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: фото і відео
      995
      Покарання за підкуп виборців можуть посилити: кінець "гречки"?
      сьогодні , 10:01 Покарання за підкуп виборців можуть посилити: кінець "гречки"?
      Ольга Бродська 158
      Это Hitman: за кого воюет на Донбассе гражданин Молдовы и что означает "тот самый палец"
      сьогодні , 08:40 Это Hitman: за кого воюет на Донбассе гражданин Молдовы и что означает "тот самый палец"
      Ольга Омельянчук 1082
      Головні новини 21 лютого: полковник Нацгвардії бив ногами майданівця та план на вибори від Росії
      сьогодні , 08:01 Головні новини 21 лютого: полковник Нацгвардії бив ногами майданівця та план на вибори від Росії
      2548
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук