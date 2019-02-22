Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: фото і відео
У Києві на вулиці Лютеранській стояла завантажена цеглою фура Renault Magnum. Раптово машина покотилася вниз і зачепила автомобіль Toyota.
Усередині вантажівки спали два водія.
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Щось пішло не так і Renault Magnum покотився вниз. По дорозі фура зачепила автомобіль Toyota, рекламний щит і дорожній знак. Після цього великогабаритна машина злетіла зі сходів в арці будинку, що на вулиці Хрещатик, 21 і перекинулася.
У центрі Києва перекинулась фура
Вантажівка була заповнена цеглою
На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. На місце події одразу приїхала швидка допомога.
Наразі на місці події комунальні служби ліквідують наслідки падіння вантажівки.
У поліції припускають, що причиною аварії могло стати те, що у вантажівки відмовили гальма. Правоохоронці встановлюють механізм і точні причини аварії.
У Києві ліквідують наслідки аварії з вантажівкою
Дивіться відео як у центрі Києва скотилася вантажівка з цеглою:
На улице Лютеранской стояла фура #Renault #Magnum, загруженная кирпичами. Внутри спали два водителя. Что-то пошло не так и фура покатилась вниз. По пути, она задела автомобиль #Toyota (#AA2922PA), рекламный щит и дорожный знак. После этого слетела со ступенек в арке дома, что по улице Крещатик, 21, (напротив КМДА) и перевернулась. К счастью, в #ДТП никто не пострадал.Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 21 лютого 2019 р.
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