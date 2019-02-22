Фура з цеглою перекинулася на Хрещатику: фото і відео

У Києві на вулиці Лютеранській стояла завантажена цеглою фура Renault Magnum. Раптово машина покотилася вниз і зачепила автомобіль Toyota.

Усередині вантажівки спали два водія.

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Щось пішло не так і Renault Magnum покотився вниз. По дорозі фура зачепила автомобіль Toyota, рекламний щит і дорожній знак. Після цього великогабаритна машина злетіла зі сходів в арці будинку, що на вулиці Хрещатик, 21 і перекинулася.



У центрі Києва перекинулась фура



Вантажівка була заповнена цеглою

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. На місце події одразу приїхала швидка допомога.

Наразі на місці події комунальні служби ліквідують наслідки падіння вантажівки.

У поліції припускають, що причиною аварії могло стати те, що у вантажівки відмовили гальма. Правоохоронці встановлюють механізм і точні причини аварії.



У Києві ліквідують наслідки аварії з вантажівкою

Дивіться відео як у центрі Києва скотилася вантажівка з цеглою: