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      Футболіст "Динамо" хоче виступати в європейському чемпіонаті

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      Гонсалес не хоче повертатися в Україну
      Гонсалес не хоче повертатися в Україну / korrespondent.net

      Атакувальний півзахисник "Динамо" Дерліс Гонсалес не хоче виступати за київський клуб.

      Про це парагвайський футболіст зізнався в інтерв'ю Diario Do Peixe.

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      "Я не хочу повертатися в Україну. В Європу – так, але тільки не в Україну. У мене були проблеми з головним тренером, про які я не можу багато говорити", - заявив Дерліс.

      Як відомо, влітку Гонсалес на правах оренди перейшов з "Динамо" в бразильський "Сантос". У новому клубі 24-річний футболіст зіграв 16 матчів, в яких забив один гол та віддав 5 результативних передач.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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