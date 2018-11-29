Футболіст "Динамо" хоче виступати в європейському чемпіонаті

Атакувальний півзахисник "Динамо" Дерліс Гонсалес не хоче виступати за київський клуб.

Про це парагвайський футболіст зізнався в інтерв'ю Diario Do Peixe.

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"Я не хочу повертатися в Україну. В Європу – так, але тільки не в Україну. У мене були проблеми з головним тренером, про які я не можу багато говорити", - заявив Дерліс.

Як відомо, влітку Гонсалес на правах оренди перейшов з "Динамо" в бразильський "Сантос". У новому клубі 24-річний футболіст зіграв 16 матчів, в яких забив один гол та віддав 5 результативних передач.

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