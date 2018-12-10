Футболіст ФК "Львів" вперше визнаний найкращим гравцем туру УПЛ
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 18 туру Чемпіонату УПЛ.
Нагорода дісталася захисникові "Львова" Володимиру Адамюку, який у матчі проти "Олександрії" (2:1) оформив дубль.
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Адамюк набрав 6 балів і випередив на 1 пункт хавбека "Динамо" Віктора Циганкова, на рахунку якого хет-трик у ворота "Чорноморця" (4:0).
Цікаво, що хет-трик Віктора Циганкова вивів його на друге місце в боротьбі бомбардирів української Прем'єр-ліги.
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Джерело: 24 Канал
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