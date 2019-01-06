Футболіст прекрасним фінтом вдарив рефері по голові: відео

Кумедний епізод стався у другому таймі футбольного матчу в Саудівській Аравії. Фінт футболіста завершився курйозом.

Один з гравців "Аль-Хілаль" наздогнав м'яч за межами поля і вирішив продемонструвати свою техніку. Фінт вийшов прекрасним, якби м'яч не потрапив в голову помічнику судді.

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Лайнсмен посміхнувся, оскільки удар вийшов несильним. Але головний рефері все одно пред'явив технарю жовту картку.

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