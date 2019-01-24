Футболіст збірної Аргентини офіційно перейшов у "Челсі"

Лондонський "Челсі" оголосив про підписання контракту з нападником італійського "Ювентуса" аргентинцем Гонсало Ігуаїном.

На своєму офіційному сайті "сині" повідомили, що 31-річний форвард виступатиме в їх складі на правах оренди до кінця сезону-2018/19.

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"Коли з'явилася можливість приєднатися до "Челсі", я захотів нею скористатися. Це команда, яка мені завжди подобалася. У "Челсі" багата історія, прекрасний стадіон, і команда виступає в АПЛ, де я завжди хотів себе спробувати. Тепер я сподіваюся виправдати довіру "Челсі" на полі. Не можу дочекатися, щоб почати грати, і сподіваюся на швидку адаптацію", – зазначив Ігуаїн.

Що цікаво, першу половину сезону форвард збірної Аргентини провів у італійській Серії А, виступаючи на правах оренди за "Мілан". За "россонері" Ігуаїн забив 6 голів і віддав 1 результативну передачу в 15 матчах.

Гонсало Ігуаїн у 2007 році перебрався з аргентинського "Рівер Плейт" у мадридський "Реал" за 12 млн євро. Влітку 2013-го "вершкові" продали нападника італійському "Наполі" за 39 млн євро. Уже влітку 2016 Гонсало перебрався за 90 млн до "Ювентуса". Трансфер став скандальним, оскільки неаполітанські вболівальники звинуватили аргентинця у зраді. Влітку 2018 він на правах оренди приєднався до "Мілана". Наразі трансферна ціна Гонсало складає 50 млн євро.

У "Челсі" Ігуаїн повинен стати основним форвардом після відходу з команди іспанця Дієго Кости. Наразі за лондонців виступають інші форварди – Альваро Мората, який перейшов у "Челсі" саме з "Ювентуса", та Олів'є Жиру. Однак гравці не виправдали довіри головного тренера Мауріціо Саррі.

Нагадаємо, що перехід Ігуаїна не перший трансфер "Челсі" під час поточного трансферного вікна. Раніше "пенсіонери" оголосили про купівлю атакувального півзахисника дортмундської "Боруссії" американця Крістіана Пулішіча.