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Футболіст збірної України може перейти в чемпіонат Іспанії

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Едуард Соболь може перейти у "Леганес"
Едуард Соболь може перейти у "Леганес"

Лівий захисник "Шахтаря" та збірної України Едуард Соболь зацікавив клуб іспанської Ла Ліги "Леганес".

Іспанський клуб розглядає Соболя, як потенційну заміну Дієго Ріко, який може покинути клуб найближчим часом, зважаючи на інтерес до іспанця з боку дортмундської "Боруссії", повідомляє FootballHub.

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Раніше повідомлялося про інтерес до Соболя з боку "Коньяспору" і "Антальяспору". Більш активно себе проявляє "Коньяспор", куди днями перебрався захисник "Зор"і Євген Опанасенко. Там же виступає колишня зірка "Барселони" та "Інтера" Самюель Ето'О.

Нагадаємо, минулий сезон захисник провів в оренді у "Славії", але проявити себе не зміг - він починав сезон як гравець основи, але поступово став запасним. 23-річний захисник належить "Шахтарю" з 2013 року.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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