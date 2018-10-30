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      Футболіста жорстко вбили у Бразилії: йому відрізали геніталії

      1960 Читать новость на русском
      Даніель
      Даніель / Infografia

      У Бразилії знайшли мертвим 24-річного футболіста Даніеля. Його тіло виявили у лісі з вогнепальною раною. І слідами можливого катування.

      За даними Globo Esporte, тіло Даніеля виявили у лісі поблизу міста Курібіта – столиці штату Парана. При цьому, як повідомили у поліції, у нього були відрізані геніталії.

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      Поліція також намагається зрозуміти, що футболіст робив у цьому районі. Адже за місцевий клуб "Курітіба" гравець виступав до 2017 року. Після цього він грав на правах оренди за клуб "Сан-Бенту" з міста Сорокаба, що у штаті Сан-Паулу.

      Теги: Спорт Футбол Кримінальні новини Бразилія
      Джерело: 24 Канал
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