Футболіста жорстко вбили у Бразилії: йому відрізали геніталії
У Бразилії знайшли мертвим 24-річного футболіста Даніеля. Його тіло виявили у лісі з вогнепальною раною. І слідами можливого катування.
За даними Globo Esporte, тіло Даніеля виявили у лісі поблизу міста Курібіта – столиці штату Парана. При цьому, як повідомили у поліції, у нього були відрізані геніталії.
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Поліція також намагається зрозуміти, що футболіст робив у цьому районі. Адже за місцевий клуб "Курітіба" гравець виступав до 2017 року. Після цього він грав на правах оренди за клуб "Сан-Бенту" з міста Сорокаба, що у штаті Сан-Паулу.
Джерело: 24 Канал
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