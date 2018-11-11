Футболісти рівненського "Вереса" добиралися на матч у Тернопіль у автобусі фанатів: відео

У суботу, 10 листопада, рівненський "Верес" зіграв матч проти тернопільської "Ниви" на виїзді. На гру команді довелося добиратися в автобусі фанатів.

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Як повідомили у клубі, автобус команди зламався у дорозі в Кременці. Але за ним їхав автобус з вболівальниками, тож вони і підібрали футболістів.

"Верес" встиг на матч у Тернопіль і мінімально обіграв "Ниву".