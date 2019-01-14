Футболісти збірної України виконали щедрівку: відео
Гравці національної збірної України з футболу виконали щедрівку "Щедрик, щедрик, щедрівочка".
Загалом на відео щедрують Андрій П’ятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Руслан Маліновський та Микола Матвієнко.
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Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Джерело: 24 Канал
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