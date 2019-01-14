Футболісти збірної України виконали щедрівку: відео

Гравці національної збірної України з футболу виконали щедрівку "Щедрик, щедрик, щедрівочка".

Загалом на відео щедрують Андрій П’ятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Руслан Маліновський та Микола Матвієнко.

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Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.