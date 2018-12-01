Ф'юрі переважив Уайлдера на цілих 20 кілограм: відео

Чемпіон WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) і лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) провели церемонію зважування перед поєдинком.

За підсумками зважування Ф'юрі переважив Уайлдера на 20 кг. Вага Ф'юрі склала – 116,3 кг, в той час як ваги під непереможеним американцем показали – 96,3 кг.

Читайте також: Уайлдер – Ф'юрі: прогноз букмекерів на боксерський поєдинок

Зазначимо, що в поєдинку проти Володимира Кличка Ф'юрі важив 112 кг, тоді як в першому поєдинку після повернення – 125,1 кг. У свою чергу, Уайлдер в останньому бою проти Луїса Ортіса показав на вагах 97,4 кг.

Відео церемонії зважування Ф'юрі – Уайлдер

Нагадаємо, що бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтеєм Уайлдером і володарем поясу The Ring Тайсоном Ф'юрі відбудеться 1 грудня в Лос-Анджелесі. Відео бою та огляд – на 24 Каналі.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24