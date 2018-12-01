15:01
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ф'юрі переважив Уайлдера на цілих 20 кілограм: відео

      128 Читать новость на русском
      Уайлдер – Ф'юрі результати зважування
      Уайлдер – Ф'юрі результати зважування

      Чемпіон WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) і лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) провели церемонію зважування перед поєдинком.

      За підсумками зважування Ф'юрі переважив Уайлдера на 20 кг. Вага Ф'юрі склала – 116,3 кг, в той час як ваги під непереможеним американцем показали – 96,3 кг.

      Читайте також: Уайлдер – Ф'юрі: прогноз букмекерів на боксерський поєдинок

      Зазначимо, що в поєдинку проти Володимира Кличка Ф'юрі важив 112 кг, тоді як в першому поєдинку після повернення – 125,1 кг. У свою чергу, Уайлдер в останньому бою проти Луїса Ортіса показав на вагах 97,4 кг.

      Відео церемонії зважування Ф'юрі – Уайлдер

      Нагадаємо, що бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтеєм Уайлдером і володарем поясу The Ring Тайсоном Ф'юрі відбудеться 1 грудня в Лос-Анджелесі. Відео бою та огляд – на 24 Каналі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Бокс Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Теніс: Лейтон Х'юїт із перемоги розпочав домашній виставковий турнір
       9 січня 2013 , 12:45
      Розгроми у Лондоні, дубль Озіла, апокаліпсис Ремзі. Результати 8 туру АПЛ. ВІДЕО
       19 жовтня 2013 , 19:14
      Ярмоленком цікавиться ще один англійський гранд
       17 червня 2014 , 15:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук